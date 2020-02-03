Киев, , 23:25 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещает «отомстить» Дамаску за гибель турецких военных и гражданских лиц в сирийской провинции Идлиб. Соответствующее заявление Эроган сделал сегодня, 3 февраля.

Напомним, что министерство обороны Турции сообщило о гибели нескольких турецких военных и гражданских лиц в сирийской провинции Идлиб, где окопались террористические организации и помогающие им турецкие спецслужбы.

Уточняется, что турецкие граждане погибли в результате обстрела сирийской армии в районе населенного пункта Саракиб. Общее число жертв — восемь человек. Эрдоган, находясь в Киеве уточнил, что трое были гражданским, пятеро — военными.

Сирийская сторона не отрицает своей причастности к инциденту. Дамаск указывает, что войска вели огонь по отступающим частям террористов, а вот что среди террористов делали турецкие военные — это вопрос.

Эрдоган в гневе обещал отомстить Дамаску и потребовал от России не стоять на его пути.