Милан, Италия, , 23:23 — REGNUM Основатель итальянской партии «Лига» Умберто Босси считает, что нынешний лидер партии Маттео Сальвини чрезмерно увлечен национализмом и что это не принесет партии ничего хорошего, такое заявление Босси сделал в понедельник, 3 февраля.

Сальвини в последние годы в ходе управления партией отказался от регионалистской североитальянской риторики, сделав акцент на поддержку традиционных ценностей, ограничение миграции и необходимость укрепления суверенитета страны. Рейтинг «Лиги» за три последних года вырос более чем в пять раз — с 6 до 32%.

Сальвини, комментируя высказывания Босси, заявил, что относится к своему предшественнику с уважением, однако не считает эту его позицию верной ‑ и итоги выборов вместе с данными соцопросов, по мнению Сальвини, подтверждают его правоту.