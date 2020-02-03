Страсбург, Франция, , 23:22 — REGNUM Отказаться от разрешения применять противопехотные мины призвали Вашингтон в ОБСЕ, сообщается 3 февраля в опубликованном заявлении.

Заявление распространил Комитет по правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе — в ответ на указ президента США Дональда Трампа разрешить использовать военным противопехотные мины.

Комитет ОБСЕ напомнил, что эти мины — оружие массового уничтожения «с плохим прицелом». То есть велик риск, что они при разрыве будут поражать не только военных, но и мирных жителей.

Европейцы напомнили Соединённым Штатам, что они такой политикой губят не только людские жизни, но и образ США как «страны, приверженной гуманитарной деятельности», и призвали отказаться от своего решения.

Напомним, американский президент Дональд Трамп отменил введённый предыдущим главой государства запрет на использование противопехотных мин. Он аргументировал это тем, что американские военные должны быть гарантированно защищены.

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