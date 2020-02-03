Чебоксары, , 23:15 — REGNUM Итоги призыва граждан на военную службу в октябре — декабре 2019 года стали одной из главных тем на первой правительственной планёрке 3 февраля, которую провёл врио главы Чувашии Олег Николаев. И данный вопрос обнажил примечательные факты и особенности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщила и.о. министра юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики Наталья Тимофеева, в осеннюю призывную кампанию отмечался рост количества контрактников и рост числа уклонистов — лиц, которых сотрудники военкомата не смогли найти по месту регистрации или фактического проживания. И.о. главы минюста назвала данные факты «другими особенностями призывной кампании», следует из пресс-релиза.

По её данным, задание на призыв осенью в полном объеме впервые не было выполнено в городах Чебоксары и Канаш, а также в Красноармейском, Козловском, Вурнарском и Янтиковском районах. В то же время одиннадцать муниципальных образований план по призыву перевыполнили, за счёт чего «план по республике выполнен»: в войска отправились 1056 призывников. Накануне призывной кампании сообщалось, что из Чувашии в армию должны уйти 1057 человек.

Военный комиссар республики Александр Мокрушин добавил, что по итогам деятельности военных комиссариатов в 2019 году Чувашия занимает 4 место среди 29 субъектов РФ, входящих в Центральный военный округ. И это всё, что нашло отражение в сообщении пресс-службы администрации главы.

Хотя ещё месяцем раньше было не просто хорошо, а прекрасно, да и уклонистов никаких не было: на встрече с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым 4 января 2020 года военком Макрушин к «4 месту среди 29 субъектов» докладывал, что за лучшую подготовку, организацию и проведение весеннего призыва 2019 года военный комиссариат Чувашской Республики был награжден вымпелом за 1-е место среди военных комиссариатов округа. Игнатьев даже «выразил признательность сотрудникам военного комиссариата республики за эффективное решение комплекса задач в интересах укрепления обороноспособности государства и военно-патриотического воспитания молодежи», — отмечалось в релизе.

Напомним также, что в сентябре 2019 года СУ СКР по Чувашии сообщало, что в республике сократилось число уклоняющихся от службы в Вооруженных силах России. Если в 2011 году к уголовной ответственности были привлечены 38 человек, в 2013 году — 25, в 2014 году — 22. В 2018 году и с начала 2019 года расследовано четыре уголовных дела о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 328 УК РФ («Уклонение от прохождения военной службы»), при этом в 2018 году было расследовано два уголовных дела.

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