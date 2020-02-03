3 февраля 2020 | Время чтения 8 мин

Общее количество заболевших 17205 человек, еще 21158 – под подозрением и наблюдением; наличие или отсутствие вируса у них проверяется. 2296 человек находятся в тяжелом состоянии; скончался 361 пациент. Но есть и положительная динамика: 475 человек полностью излечились и уже выписаны из лечебных заведений. И главное: несмотря на сохраняющийся общий рост количества заболевших, уровень заболеваемости везде, за исключением провинции Хубэй, снижается.

Владимир Павленко, , 23:02 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Посол КНР в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй провел пресс-конференцию, посвященную ситуации с эпидемией вирусной пневмонии в Китае, уделив в ходе откровенного разговора с журналистами большое внимание взаимодействию и развитию российско-китайских отношений. Охарактеризовав противодействие распространению инфекции в стране как «очень трудную работу», дипломат особо подчеркнул, что все произошло в высшей степени неожиданно, можно сказать, внезапно. Кроме того, эпидемии, подчеркнул он, сопутствуют серьезные обстоятельства, которые усугубляют ее течение, увеличивая масштаб последствий. Канун новогодних праздников по восточному, лунному календарю в Китае, главный день в которых в этом году пришелся на 25 января — всегда период массовой внутренней миграции. Нередко ее называют крупнейшей в мире, до нескольких миллиардов человеко/поездок за праздничную неделю. Китайцы привыкли проводить этот праздник, исторически сложившийся как семейный, в кругу родных и близких, к которым едут порой за тысячи километров, преодолевая эти расстояния на всех существующих в стране видах транспорта. Это стало главным фактором, который подхлестнул развитие эпидемии.

Вторым фактором, который оказал свое воздействие на темпы распространения инфекции — неизвестный ранее характер этого вируса, который, как неоднократно подчеркивали и китайские, и российские эпидемиологи, очень склонен к мутациям. И это осложняет поиск и подбор вакцины, над разработкой которой в Китае, как рассказал Чжан Ханьхуэй, работают сразу восемь специализированных академических институтов; на изыскания в создании сыворотки, останавливающей развитие эпидемии, брошены беспрецедентные научные силы. Многие ведущие ученые, например 84-летний академик Чжун Наньшань, давно находящийся на заслуженном отдыхе, прервал его и всеми силами снова включился в работу, ибо всю жизнь посвятил борьбе с легочными заболеваниями. Здесь нужно отметить, что уже 4 февраля ожидается вылет в Китай и большой группы российских специалистов со своей аппаратурой и медицинскими препаратами, которые примутся за работу вместе с китайскими коллегами. Посол дал этому шагу нашей стороны очень высокую оценку, охарактеризовав его проявлением высочайшего уровня взаимопомощи и доверия, исторической дружбы, которая связывает наши страны и народы.

Проблемы были и в том, что с самого начала было неизвестно и не поддавалось прогнозам поведение вируса. Определенное время ушло на то, чтобы установить, что он передается от человека к человеку, еще это драгоценное время потребовалось, чтобы выяснить, что это возможно уже в инкубационном периоде. Пока шли эти исследования, болезнь, происхождение которой не было установлено, распространялась из очага, расположенного в Ухани, административном центре провинции Хубэй. Чжан Ханьхуэй не стал скрывать, что город почти с 12-миллионным населением пришлось полностью блокировать. Отменены пассажирские поезда, авиарейсы, речное сообщение, перекрыты автомобильные дороги. Конечно, это не улучшило ни качества жизни, ни настроения горожан, но они относятся к избранной стратегии борьбы с эпидемией — изолировать центры ее распространения, поместив в карантин как больных, так и тех, у кого новый коронавирус подозревают — с пониманием. Государством принимаются дополнительные меры, чтобы своевременно снабжать Ухань и его пригороды продовольствием. Посол привел пример расположенных недалеко от Хубэя провинций Шаньдун и Сычуань, где местные сельскохозяйственные предприятия ежедневно поставляют в изолированный город до 600 тонн свежих овощей и фруктов, другой продукции. А также медикаментов, медицинского оборудования и техники.

Дипломат особо подчеркнул меры, принимаемые на центральном уровне, отметив «твердое» личное руководство со стороны председателя КНР Си Цзиньпина. За последние дни уже дважды — 25 января, непосредственно в Новый год, а также 3 февраля — проходили специальные заседания «семерки» руководителей партии и государства — членов Постоянного комитета (ПК) Политбюро ЦК КПК. В первый раз Постком образовал рабочую группу во главе с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном, который сразу же вылетел в Ухань; критическому анализу и разбору подверглась работа министерств и ведомств. Призыв «по полной программе» включиться в работу «семерка» адресовала всем членам партии, а Си Цзиньпин, как глава Центрального военного совета (ЦВС) КНР, обратился еще и к партийцам НОАК, поставив задачи на борьбу с инфекцией военным медикам. Вместе с гражданским персоналом из разных провинций, они организовали мощный профессиональный «десант» в Ухань. На втором заседании Посткома был заслушан премьерский отчет о проделанной работе. В самом Ухани беспрецедентными темпами, за десять (!) дней, возведена специализированная инфекционная больница на 2 тыс. коек. При ней нет поликлиники; лечебное заведение имеет конкретную специализацию: вести борьбу за жизнь тех, кто заболел вирусной пневмонией. Посол несколько раз подчеркнул, что обеспечить жизнь и здоровье граждан — приоритетная задача, поставленная партией и государством; спрос за нее с исполнителей исключительный. А участие в этой работе позволит выправить менталитет той части чиновников, которые привыкли к обычной, «штатной» жизни и работе, в которой было допущено немало ошибок, особенно в начальный период эпидемии. Сроки ее обуздания Чжан Ханьхуэй, пусть и осторожно, но обозначил рамками двух месяцев, а перспективы коренного перелома в борьбе с распространением вируса — буквально несколькими днями, до декады.

Для информации о последних новостях с фронтов борьбы с коронавирусом посол предоставил слово советнику-посланнику по науке и технологиям Сунь Цзяню, который привел самую свежую статистику по состоянию на конец суток 2 февраля. Итак, общее количество заболевших 17 тыс. 205 человек, еще 21 тыс. 158 — под подозрением и наблюдением; наличие или отсутствие вируса у них проверяется. 2 тыс. 296 человек находятся в тяжелом состоянии; скончался 361 пациент. Но есть и положительная динамика: 475 человек полностью излечились и уже выписаны из лечебных заведений. Имеются и данные о заболевших за рубежом. Всего 144 человек в 23 странах, включая Россию. И главное: несмотря на сохраняющийся общий рост количества заболевших, уровень заболеваемости везде, за исключением провинции Хубэй, снижается. Это и позволяет властям оценивать сложившуюся ситуацию с осторожным оптимизмом, сегодня отнюдь не лишним.

Комментируя эти данные, Чжан Ханьхуэй особо подчеркнул роль китайских диаспор (хуацяо) во всех странах, где они существуют. Все пришли на помощь своей родине: бизнесмены перечисляют финансовые средства; обычные граждане собирают гуманитарную помощь. Полностью оправдала себя, по словам посла, практика открытости, гласности и тесного взаимодействия с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Дипломата можно понять: к ВОЗ, отметим это уже от себя, на самом деле имеется немало вопросов, как и в случаях с другими эпидемиями. Однако в данном конкретном эпизоде во многом именно от нее зависел имидж Китая в глазах мирового сообщества, особенно в условиях многомесячного напряженного торгово-экономического противостояния с США. Вывод, сделанный генеральным директором Тедросом Аданом Гебрейесусом, показателен: меры, принятые руководством КНР в центре и провинциальными властями на местах, не просто соответствуют, но и значительно превосходят рекомендации ВОЗ и в определенном смысле являют собой образец. Кроме того, Гебрейесус признал эпидемию коронавируса в КНР «чрезвычайной ситуацией международного масштаба», что если не исключает, то существенно затрудняет разнообразные спекуляции на этой болезненной для Китая и его граждан теме. Отметим, опять-таки от себя, что такой вердикт дорогого стоит, и означает ни что иное, как невозможность международных специалистов от медицины к чему-нибудь «прицепиться».

Спекуляции тем не менее все-таки происходят: Чжан Ханьхуэй призвал критически воспринимать те новости, которые исходят не из Китая. В связи с этим он особо отметил и высоко оценил роль граждан России, которые находятся или проживают в Китае, подчеркнув, что они, как никто другой, транслируют в Сеть в режиме online достоверную информацию о положении дел, чем вносят значительный вклад в профилактику панических настроений. В негативе особенно досталось США; именно американские СМИ, поднаторевшие на «fake-news», распространяют слухи о «небывалом» количестве заболевших и погибших, что никак не соответствует действительности. Между тем, в самих США, как выясняется, уже зафиксированы 10 тыс. погибших из 19 млн (!) заболевших обыкновенным гриппом в этом сезоне 2019−2020 годов.

Отдельной темой на пресс-конференции прозвучала высокая оценка российской поддержки Китая в этот тяжелый для страны период, как его охарактеризовал Чжан Ханьхуэй. Организаторами пресс-конференции были особо отмечены слова поддержки президента России Владимира Путина и спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, а также вице-премьера Татьяны Голиковой. Китайская сторона очень благодарна за предоставляемую Россией гуманитарную помощь. Но особо тронула, прежде всего обыкновенных китайцев, пользователей социальных сетей, российская инициатива в виде выложенного в Интернете 2 февраля, но собравшего за сутки в Китае почти 40 млн (!) просмотров, ролика со словами поддержки Китаю и Уханю от российской молодежи — студентов и преподавателей Университета дружбы народов (РУДН). Ничто так не сближает наши страны, как простые человеческие контакты и обмены, которые российская сторона, в отличие от той же американской, например, замораживать в связи с эпидемией не собирается. Рассказавший о студенческой инициативе и китайском отклике на нее министр посольства Ван Тяньжун представил участникам встречи и ее инициатора — преподавателя РУДН Ирену Рябинину, заведующую китайским сектором входящего в университет Аграрно-технологического института. Глубоко символично, что на традиционной церемонии общего фотографирования в фойе посольства по завершении пресс-конференции участники стихийно, хором повторили слова приветствия российских студентов: «Держись, Китай! Держись, Ухань!».

Мероприятие развеяло немало стереотипов, которые существуют в нашей стране по отношению к той беде, которая поразила дружественный Китай в эти новогодние дни. И еще оно способствовало дальнейшему сближению российской и китайской общественности; недаром, общим лейтмотивом, который прозвучал из уст посла Чжан Ханьхуэя, стала российская и китайская пословица «Друг познается в беде».