Варшава, , 22:49 — REGNUM Заметного улучшения отношений с Россией Западу удалось достичь усилиями Франции и Германии, заявил 3 февраля французский президент Эммануэль Макрон.

По итогам переговоров с польским премьер-министром Матеушем Моравецким французский лидер заявил, что «перезапуск» отношений с Россией удался, когда он, Макрон, подключился к переговорам.

Ангелой Меркель смогли достичь продвижения, которого до этого момента не было». Макрон «С момента, когда были перезапущены отношения с Россией, мы вместе с канцлером Германиисмогли достичь продвижения, которого до этого момента не было».

Напомним, Макрон и Меркель участвовали в переговорах «нормандской четвёрки», которые состоялись в Париже 9 декабря 2019 г. В переговорах, как и в прежних встречах «четвёрки», участвовал президент РФ Владимир Путин. Они были дебютными для украинского президента Владимира Зеленского.