Оттава, 3 февраля 2020, 22:09 — REGNUM Министерство здравоохранения Канады поместило всех эвакуированных из китайского Уханя канадцев в карантин, 3 февраля сообщает агентство Reuters.
По словам министра здравоохранения Канады Пэтти Хайду, карантин для репатриированных граждан продлится две недели.
Как сообщало ИА REGNUM, Канада ранее эвакуировала своих граждан из китайского Уханя, охваченного эпидемией коронавируса 2019-nCoV.
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