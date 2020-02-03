История вопроса

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Коронавирус — это патоген, который способен поражать дыхательную, пищеварительную и нервные системы как человека, так и животных. Китайский вариант способен передаваться от человека к человеку. Медики задаются вопросом, представляет ли собой вспышка в КНР чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения международного масштаба.