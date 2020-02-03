Чебоксары, , 22:09 — REGNUM Врио главы Чувашии Олег Николаев назначил троих министров в статусе временно исполняющих обязанности. Соответствующие документы опубликованы на портале правительства республики.

Так, и.о. министра культуры, по делам национальностей и архивного дела региона назначена ранее занимавшая пост замминистра Елена Чернова. Исполнять обязанности главы министра труда и социальной защиты будет Александр Колесников, также ранее являвшийся заместителем министра. И.о. министра природных ресурсов и экологии назначен бывший заместитель главы миприроды Николай Косулин.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля врио главы Чувашии уволил троих министров из ближайшего окружения экс-главы Чувашии — Ивана Исаев (минприроды), Сергея Димитриева (минтруд) и Константина Яковлева (минкультуры).

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