Ашхабад, 3 февраля 2020, 21:41 — REGNUM Президент Мохаммад Ашраф Гани обсудил с министром иностранных дел Туркмении Рашидом Мередовым, прилетевшим в Кабул с официальным визитом, вопросы расширения политических и экономических связей двух стран, передает «Bakhtar News».
Афганский лидер поблагодарил Туркмению за сотрудничество и оказываемую Афганистану помощь, а также поздравил туркменские власти с 25-летием независимости страны.
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Президент Гани выразил мнение, что проект газопровода ТАПИ, реализация которого позволит поставлять туркменский газ транзитом через Афганистан в Пакистан и Индию, это еще и экономический коридор для Афганистана и других стран региона.
«Этот проект действительно является прекрасной возможностью для экономического развития в регионе», — подчеркнул он.
Также глава Афганистана отметил, что «неплохо бы уделить больше внимания сотрудничеству в горнодобывающей сфере».
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* террористическая группировка, запрещенная в России и ряде других стран