Хмеймим, Сирия, , 20:54 — REGNUM Беспилотник, атаковавший военную базу Хмеймим (Латакия, Сирия), был сбит комплексом ПВО «Панцирь», сообщили 3 февраля в Минобороны РФ.

Уточняется, что попытка атаковать Хмеймим была осуществлена 3 февраля. Дрон был направлен со стороны северо-восточной части Средиземного моря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным СМИ, два беспилотника были сбиты ПВО на территории Хмеймима 3 февраля. БПЛА были направлены с севера Сирии.

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