Лондон, , 20:47 — REGNUM Выход Великобритании из состава ЕС не означает, что Лондон оставит Брюссель без помощи в противостоянии «российской агрессии», заявил 3 февраля британский министр иностранных дел Доминик Рааб в палате общин.

К другим «глобальным угрозам», помимо «российской агрессии», британский дипломат отнес терроризм, растущий авторитаризм, изменение климата и новый китайский коронавирус 2019-nCoV.

Кроме этой «работы» про противостоянию угрозам британцы, отмечает Рааб, помогают в политическом урегулировании в Ливии, а также в том, чтобы наказать Иран «за его систематические нарушения положений Совместного всеобъемлющего плана действий».

Напомним, недавние очередные британские обвинения в адрес России касались «атак на телекоммуникационный сектор Великобритании». Обвинения также сформулировал британский МИД.

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