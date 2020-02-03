Хмеймим, Сирия, , 20:25 — REGNUM Базу российских ВКС на территории Хмеймима (Латакия, Сирия) боевики пытались атаковать беспилотниками, передаёт 3 февраля El-Ihbariye.

Уточняется, что БПЛА были направлены в сторону Хмеймима с севера Сирии. Два дрона были уничтожены установками ПВО.

Напомним, аэродром Хмеймим в Латакии с 2015 г. является аэродромом совместного базирования авиационной группы ВКС РФ и сирийских ВВС.

За время пребывания российских военных в Сирии боевики неоднократно осуществляли попытки напасть на Хмеймим — ракетами и дронами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 февраля боевики в очередной раз пытались атаковать Хмеймим дронами. Атака, которую вели из Идлиба, была отражена.

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