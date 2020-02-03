Приштина, , 21:59 — REGNUM 3 февраля парламент Косово утвердил новый состав правительственного края. «За» проголосовали 86 из 96 присутствовавших депутатов при кворуме 120.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, новый кабинет будет состоять из представителей коалиционного блока двух партий «Движение за самоопределение» и «Демократическая лига Косово» (ЛДК), а также представителей национальных меньшинств.

В состав нового правительства, возглавляемого главой «Самоопределения» Альбином Курти будут входить 15 министров, 2 заместителя премьер-министра и 33 замминистра.

Представители «Самоопределения» возглавят МИД, министерства юстиции, финансов, экономики, здравоохранения и европейской интеграции. Представители получившей на выборах второе место ЛДК возглавят МВД и министерства инфраструктуры, обороны, образования, культуры и сельского хозяйства.

Министерство по делам администрации и местного самоуправления возглавит Эмилия Реджепи, представительница турецкого меньшинства в Косово, в то время как министерства культуры и регионального развития возглавят сербы Далибор Евтич и Иван Милоевич.

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