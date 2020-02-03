Киев, , 20:14 — REGNUM Офис президента Украины Владимир Зеленского уточнил информации о финансовой помощи, которую Турция предоставит украинской армии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что о факте выделения ВСУ помощи президенты заявили ранее на брифинге, но без конкретных сумм.

Сейчас уточняется, что представители правительств Украины и Турции подписали соглашение о военной помощи ВСУ. Данный документ предусматривает выделение Турцией для нужд Вооруженных сил Украины 200 млн турецких лир (около 36 млн долларов, как уточняют украинские СМИ) на турецкие товары военного и двойного назначения.