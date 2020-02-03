Киев, , 19:51 — REGNUM Правительству Украины и президенту Зеленскому выгодно распространение в стране китайского коронавируса, заявил сегодня, 3 февраля, известный и влиятельный в стране общественный деятель и волонтер Роман Доник.

«Лекарств от него нет. И на него можно будет списать всё, что они уже успели натворить. По сути, экономика страны входит в пике. Бюджет не выполняется по налогам… Они спишут всё на эпидемию», — пояснил Доник в социальных сетях.

Он уточнил, что не нагнетает по поводу вируса, но надо понимать, что он (коронавирус 2019-nCoV) обязательно будет на Украине.

«А еще у нас уже сейчас есть грипп, осложнением которого является пневмония. И уже от него умирают люди… И есть новости, что президент держит всё под контролем и распорядился, чтоб премьер что-то там сделал. И тот уже отчитался, что у него в каждой области всё под контролем», — заявил Доник.

Эксперт добавил, что верить таким заявлениям нельзя, потому что на Украине у власти «полнейшие дилетанты и профаны».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня премьер-министр Алексей Гончарук в эфире телеканала «Украина» заявил, что страна «хорошо подготовилась» к угрозе проникновения коронавируса 2019-nCoV из Китая.

«Даже в случае возникновения такого заболевания мы понимаем, что надо делать. У нас в достаточном количестве имеются бригады инфекционистов — минимум по 2 оснащенные бригады в каждой области, которые знают, что надо делать. Поэтому я не вижу оснований для беспокойства», — отметил премьер.

Также сегодня было заявлено, что правительство утвердило официальный план предотвращения занесения и распространения на территории Украины нового коронавируса. В Киеве будут разработаны планы на региональном уровне для отдельных областей.