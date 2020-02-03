Вашингтон, , 19:49 — REGNUM Видеосервис YouTube будет удалять информацию, в которой будет содержаться «недостоверная информация» по выборам в президенты США. Об этом сообщает пресс-служба американской видеохостинг-компании.

Цензура коснётся каждой «технически подделанной» информации, которая будет содержать недостоверную информацию о кандидатах либо будет вводить в заблуждение относительно процесса голосования.

Наказания коснутся также владельцев аккаунтов, выдающих себя за других людей, а также пользователей, которые публикуют информацию, утаивая свои связи с властными американскими структурами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 февраля в США стартуют внутрипартийные праймериз, призванные определить кандидатов в президенты от партий. Непосредственно выборы нового американского лидера состоятся 3 ноября.