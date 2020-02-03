Москва, , 19:45 — REGNUM Депутат Госдумы РФ Константин Затулин («Единая Россия») предложил свой вариант поправки в преамбулу Конституции России. Соответствующее письмо депутат направил сопредседателю Рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ председателю Комитета Государственной думы РФ по государственному строительству и законодательству Павлу Крашенинникову.

В письме, в частности, сказано о том, что обсуждение проекта закона о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» актуализировало вопрос о необходимости прописать в Основном законе особую роль и значение русского народа в исторической судьбе России. Для решения этого вопроса депутат предлагает в начало преамбулы внести формулировку «Мы, русские, в союзе с другими братскими народами сплотившиеся в многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой на своей земле».

Затулин отметил, что сегодня в Конституции РФ слово «русский» используется лишь один раз — в статье 68 главы 3: «государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык». И этого, уверен депутат, недостаточно для отражения важной системообразующей роли русского народа в существовании и развитии России.

В качестве примера Константин Затулин привел действующую Конституцию Татарии, которая начинается словами: «Настоящая Конституция, выражая волю многонационального народа Республики Татарстан и татарского народа».

«Поправка в преамбулу Конституции Российской Федерации «Мы, русские, в союзе с другими братским народами сплотившиеся в многонациональный народ Российской Федерации» соответствует исторической действительности и отражает важность подтверждения субъектности русского народа в Российской Федерации. Эта поправка никоим образом не задевает равенства представителей русского и других народов России перед законом», — сказано в письме Затулина.

Депутат также добавляет, что для исключения какого-либо двоякого толкования следует в дальнейшем тексте слово «соединенные» использовать в единственном числе — «соединенный».

"Таким образом будет подчеркнут факт принятия Конституции Российской Федерации от имени всего многонационального народа Российской Федерации», — говорится в письме.