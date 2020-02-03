Анкара, , 19:45 — REGNUM Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар 3 февраля заявил, что в Идлибе турки «нейтрализовали» 76 военнослужащих Сирийской арабской армии (САА), передаёт NTV.

По его словам, в ответ на атаку САА по турецкому отряду в Идлибе были нанесены удары «по 54 целям» сирийцев.

Акар «Согласно информации, полученной из разных источников, на текущий момент нейтрализовано 76 военнослужащих режима».

Напомним, по версии Анкары, турецкие военные в Сирии были 3 февраля атакованы САА: восемь турок погибли. Турецкие власти заявили, что готовы ответить на любые атаки со стороны сирийцев.

Читайте ранее в этом сюжете: В Идлибе погибли восемь турецких военных