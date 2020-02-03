Киев, , 19:38 — REGNUM Рейтинг доверия украинцев к президенту страны Владимиру Зеленскому по состоянию на конец января составил 49,4%.

Соответствующие данные обнародовал сегодня, 3 февраля, Центр социального мониторинга совместно с Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Таким образом, впервые за время президентства рейтинг Зеленского упал ниже 50%.

Социологи отмечают, что скорее доверяют президенту Украины 28,7% респондентов, еще 20,7% — полностью доверяют.

Совсем не доверяют президенту 20,5% опрошенных, скорее не доверяют — 18,8%.

Кроме того, 11,3% опрошенных выбрали пункт «Сложно ответить».

Социологи подчеркивают, что опрос был проведен с 24 по 28 января, при участии 2003 респондентов в возрасте от 18 лет методом индивидуального интервью. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,24% с вероятностью 0,95.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно ряду соцопросов, в декабре прошлого года рейтинг Зеленского вырос с 53 до 62%. Эксперты связывали такой рост доверия со сравнительно удачным для Украины саммитом в «нормандском формате», успешным завершением переговоров по транзиту газа и масштабным обменом удерживаемыми лицами, который удалось организовать в конце прошлого года.