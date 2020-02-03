Рамалла , , 19:34 — REGNUM Так называемой сделкой века американцы пытаются отобрать у Палестины территории в пользу Израиля, заявил 3 февраля палестинский министр иностранных дел Рияд аль-Малики, передаёт Sky News Arabia.

Аль-Малики «Американский план отменяет права палестинцев на создание независимого государства и делает законным строительство израильских поселений».

Рамалла, отметил глава МИД Палестины, осуждает «сделку века» — как и Организация исламского сотрудничества. По словам палестинского дипломата, Рамалла готова вести переговоры с израильтянами, но не на основе американского проекта, а с опорой на резолюции СБ ООН.

Напомним, Западный берег реки Иордан заселяется израильтянами незаконно — такое решение было вынесено СБ ООН. «Сделка века» предлагает считать эти действия Израиля законными, а Западный берег — израильским.

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