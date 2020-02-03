Ташкент, , 19:10 — REGNUM Двусторонние многоплановые отношения Узбекистана и США обрели в последние годы устойчивый, системный и доверительный характер, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с главой Госдепа США Майклом Помпео.

Мирзиёев отметил, что налажен конструктивный политический диалог, в том числе по региональной и международной повестке, расширяется взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной, технологической, финансовой, аграрной, энергетической, образовательной, правозащитной и культурно-гуманитарной сферах.

В свою очередь государственный секретарь США высоко оценил результативность проводимых Президентом Узбекистана демократических преобразований и экономических реформ в стране.

Он подтвердил твердую приверженность неизменной поддержке государственной независимости, суверенитета и территориальной целостности Республики Узбекистан.

Помпео также подчеркнул, что благодаря политике лидера нового Узбекистана достигнут большой прогресс в формировании атмосферы доверия, партнерства и добрососедства в регионе.

«Устойчивое развитие Узбекистана формирует прочную основу для углубления двусторонних отношений», сказал Помпео.