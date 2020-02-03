Киев, , 19:03 — REGNUM Украина и Турция договорились об усилении военно-финансового сотрудничества, заявил президент Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с главой Турции Реджепом Эрдоганом.

Зеленский отметил, что Киев и Анкара подписали важное соглашение, по которому украинская армия получит финансовую помощь от «турецких партнеров».

Размер помощи глава Украины уточнять не стал.

«Среди прочего… мы договорились дать импульс сотрудничеству в авиационной отрасли, в частности, что касается строительства и поставок самолетов АН-178. Отдельное внимание уделили усилению безопасности в Черноморском регионе», — подчеркнул Зеленский.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 3 февраля, глава Турции Реджеп Эрдоган находится с официальным визитом в Киеве. Перед началом визита заявлялось, что в ходе переговоров стороны «обсудят пути углубления стратегического партнерства и сотрудничества на всех направлениях взаимодействия».