Киев, , 18:55 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом обсудили «агрессивную политику России в регионе».

Об этом сам Зеленский заявил на брифинге после переговоров, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы обсудили вопросы войны на Донбассе, аннексию крымского полуострова, нарушения прав человека в Крыму, агрессивную политику России в регионе. Во всех этих вопросах нам максимально важна поддержка Турции», — заявил Зеленский, добавив, что Киев рассчитывает на «практические шаги Анкары в этом направлении».

Также он добавил, что Украина рассчитывает на помощь Турции в процессе освобождения политических заключенных:

«В том числе крымских татар, которые незаконно удерживаются в Крыму и на территории Российской Федерации», — отметил он.

ИА REGNUM напоминает, что Эрдоган находится на Украине с официальным визитом. Кроме встречи президентов в формате тет-а-тет, в Киеве состоялось очередное заседание Стратегического совета высокого уровня.