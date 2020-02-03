Варшава, 3 февраля 2020, 19:06 — REGNUM Россия последние годы не соблюдала Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщил 3 января журналистам французский президент Эммануэль Макрон.
По итогам переговоров с польским коллегой Анджеем Дудой он поднял вопрос контроля над вооружениями. По его словам, страны ЕС находятся в уязвимом положении.
Он пояснил, что Россия «на протяжении последних лет не соблюдала» договор РСМД. Другой участник этого договора — Соединённые Штаты — вышли из него, не обсудив этого с европейскими партнёрами.
Макрон подчеркнул, что ни одна из двух держав не советуется с ЕС. Между тем контроль над вооружениями — важный вопрос, потому что ЕС хочет быть защищённым.
Напомним, Россия никогда не нарушала договор РСМД. Франция как союзник США обвиняет РФ вслед за своим «большим братом», который покинул РСМД и тут же предъявил оружие, разработанное в нарушение этого договора.
Стоит отметить: европейские страны, в том числе и Франция, не раз заявляли, что боятся роста военной напряжённости между Москвой и Вашингтоном. Макрон даже в своё время предлагал создать европейскую армию, но эта инициатива, не понравившаяся американским властям, развития не получила.