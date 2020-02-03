Варшава, , 19:06 — REGNUM Россия последние годы не соблюдала Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщил 3 января журналистам французский президент Эммануэль Макрон.

По итогам переговоров с польским коллегой Анджеем Дудой он поднял вопрос контроля над вооружениями. По его словам, страны ЕС находятся в уязвимом положении.

Он пояснил, что Россия «на протяжении последних лет не соблюдала» договор РСМД. Другой участник этого договора — Соединённые Штаты — вышли из него, не обсудив этого с европейскими партнёрами.

Макрон подчеркнул, что ни одна из двух держав не советуется с ЕС. Между тем контроль над вооружениями — важный вопрос, потому что ЕС хочет быть защищённым.

Макрон «Мы должны реконструировать надёжные правила, процедуры и, будучи одной из сторон за круглым столом, защитить страны».

Напомним, Россия никогда не нарушала договор РСМД. Франция как союзник США обвиняет РФ вслед за своим «большим братом», который покинул РСМД и тут же предъявил оружие, разработанное в нарушение этого договора.

Стоит отметить: европейские страны, в том числе и Франция, не раз заявляли, что боятся роста военной напряжённости между Москвой и Вашингтоном. Макрон даже в своё время предлагал создать европейскую армию, но эта инициатива, не понравившаяся американским властям, развития не получила.