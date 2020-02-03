Киев, , 18:54 — REGNUM Почти миллион сирийцев бросили свои дома в провинции Идлиб и уходят в сторону границы с Турцией, заявил 3 февраля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом Эрдоган сообщил в ходе пресс-конференции в Киеве, куда он совершил официальный визит.

«В Идлибе от трёх до четырёх млн жителей. Сейчас около миллиона сирийцев его покинули и направляются к нашей границе. Турции будет сложно принять столько беженцев», — сказал Эрдоган.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция разными мерами пытается остановить военную операцию сирийской армии против незаконных вооружённых формирований, скопившихся в зоне «Идлиб». Напомним, часть этих группировок получают прямую поддержку турецких властей.

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