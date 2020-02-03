Абу-Даби, , 18:52 — REGNUM Власти Объединенных Арабских Эмиратов объявили о прекращении авиасообщения с Китаем, за исключением рейсов в Пекин и из Пекина, 3 февраля сообщает агентство Reuters.

Решение властей ОАЭ связано с эпидемией коронавируса 2019-nCoV, который распространяется по миру из китайского Уханя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 3 февраля власти Пакистана отменили запрет авиасообщения с Китаем, введенный ранее из-за уханьского коронавируса.

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