Москва, , 18:47 — REGNUM Депутаты Госдумы создали рабочую группу, которая проконтролирует поддержку десяти проблемных регионов РФ. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM 3 февраля.

Ранее Госдума и правительство РФ выделили 10 регионов с наихудшими показателями экономического развития с тем, чтобы оказать им дополнительную поддержку — в частности, уровень софинансирования по нацпроктам в них достигнет 99%. В список регионов вошли Псковская и Курганская области, Алтайский край, а также Республики Алтай, Тува, Адыгея, Карелия, Марий Эл, Чувашия и Калмыкия.

«Было принято решение выделить 10 регионов, которым будет оказана дополнительная помощь, для того чтобы не было такого большого разрыва (бюджетной обеспеченности между регионами). Мы считаем правильным, чтобы был здесь дополнительный контроль со стороны Госдумы. Рабочую группу в этой части возглавит (лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме) Сергей Неверов, в неё войдут представители профильных комитетов и фракций, с тем чтобы вместе с правительством и регионами проанализировать ситуацию уже по итогам первого квартала», — отметил Володин.

По его словам, рабочая группа обсудит, что было сделано, какие решения были приняты и как они повлияли на развитие региона, а также какие проблемы сохранились и почему.

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