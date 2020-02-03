Киев, , 18:45 — REGNUM Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что нужно честно признать, что Украина «летит в пропасть». Об этом она заявила в ходе заседания Согласительного совета Верховной рады.

«По всем экономическим показателям страна просто летит в пропасть, вы должны это честно признать», — сказала Тимошенко.

Она подчеркнула, что на протяжении последних пяти месяцев фиксируется падение производства. Государственный бюджет за январь 2020 года был недовыполнен на 13, 8 млрд гривен.

Тимошенко уверена, что когда ситуация складывается таким образом, необходимо срочно собирать Совет национальной безопасности и обороны Украины и разбираться, почему в стране «на ровном месте летит экономика».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тимошенко с треском проиграла президентские выборы 2019 года, а также выборы в Верховную раду. Её политическая популярность находится на крайне низком уровне и уже вряд ли восстановится. Тем не менее Тимошенко безуспешно пытается громкими заявлениями вернуть интерес избирателя к себе.