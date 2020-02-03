Киев, , 18:41 — REGNUM Число турецких военных, погибших при обстреле в Идлибе (Сирия), возросло до восьми, сообщил 3 февраля журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Отметим, что своё заявление турецкий лидер сделал в Киеве, куда он 3 февраля прибыл с официальным визитом.

Напомним, атака на турецких военных произошла 3 февраля. Анкара обвиняет в этом Сирийскую арабскую армию.

До сих пор было известно о шести погибших и девяти пострадавших служащих ВС Турции.

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