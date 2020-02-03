Дамаск, , 18:31 — REGNUM Продвижение отрядов Сирийской арабской армии к городу Саракиб (провинция Идлиб, Сирия) сдерживают турецкие войска, пишет 3 февраля Al-Watan.

Уточняется, что продвижению сирийских войск препятствует колонна турецкой бронетехники. Также у Саракиба усилены турецкие наблюдательные посты.

Кроме того, турки вывели бронетехнику к городу Эль-Мастум. Также турецкие военные строят наблюдательный пост ме6жду Кфар-Амимом и Абу-Духуром.

Отметим, что Саракиб находится на важном направлении — между трассой Латакия — Алеппо и дорогой Дамаск — Алеппо.

Напомним, 3 февраля турки обвинили Сирийскую арабскую армию в атаке на своих военных в Сирии, в результате которой шесть турецких военнослужащих погибли и девять получили ранения.

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