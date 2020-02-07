Москва, , 07:13 — REGNUM Предложение, высказанное Владимиром Путиным во время Всемирного форума памяти Холокоста в Израиле, касается проведения саммита лидеров России, Китая, США, Франции и Великобритании. О том, почему эта идея крайне своевременна для нынешнего положения дел в мировой политике, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Владимир Путин Kremlin.ru

Страны — основательницы ООН должны подать пример всему миру в борьбе с антисемитизмом, так Путин обосновал свою инициативу (с чем трудно поспорить, достаточно хотя бы вспомнить пример Польши). Но за этой важной и тем не менее достаточно узкой темой может скрываться другая, более широкая.

Предложенная конференция могла бы стать, по мнению многих экспертов, некоторой аналогией конференции «Большой тройки» в Ялте, когда лидеры Великобритании, США и СССР определили послевоенные механизмы международной безопасности. Нынешняя ситуация в корне отличается от той, которая существовала в феврале 1945-го, сейчас речь идет о все большем развале ялтинских договоренностей о безопасности, и мир может внезапно оказаться в состоянии политического средневековья, когда поводом к войне становится всего лишь наличие возможности для нее.

Читайте статью Александра Запольскиса «Сможет ли инициатива Путина «Ялта-2» избежать большой войны?».