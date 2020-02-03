Ташкент, , 18:18 — REGNUM Американская сторона окажет всестороннее содействие в ускорении процесса вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию, заявил Госсекретарь США Майкл Помпео, который находится с визитом в Ташкенте.

«Сегодня в республике имеются широкие возможности для бизнес-инициатив, которые позволят в десятки раз увеличить масштабы торгово-экономического взаимодействия», сказал Помпео на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

В ходе встречи отмечалось, что за последние несколько лет товарооборот между странами увеличился в два раза, с участием ведущих компаний США реализуются перспективные проекты в различных отраслях экономики республики.

Подчеркивалось, что совокупный объем американских инвестиций в экономику Узбекистана превысил 1 миллиард долларов.

Стороны также обсудили дальнейшее развитие конструктивного сотрудничества в области «человеческого измерения», включая поддержку гражданского общества, обеспечение основных прав и свобод человека, реализацию социальных программ.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам продвижения процесса мирного урегулирования в Афганистане, а также вовлечения этой страны в региональное сотрудничество в Центральной Азии.

Майкл Помпео поддержал активные усилия Узбекистана, направленные на достижение мира и стабильности, продвижение конкретных инфраструктурных проектов социально-экономического восстановления Афганистана.