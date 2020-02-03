Кирилл Волгин, 3 февраля 2020, 21:54 — REGNUM Писатель Захар Прилепин стал руководителем новой партии «За правду», учредительный съезд которой прошёл в Москве 1 февраля. Прилепина поддержали известные общественные деятели, актёры и музыканты, а эксперты предрекли новой политической организации интересное будущее.
Российское общество очень сильно требует перемен — внутренних, социальных, экономических, и партия Захара Прилепина отвечает запросам той части общества, которая на протяжении долгого времени безмолвствовала и не участвовала в выработке политического процесса. Так образование новой партии «За правду» корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал посетивший её учредительный съезд заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. По его мнению, у партии «За правду» достаточно амбициозные цели, притом что сама действующая власть РФ заинтересована в обновлении, которое, однако, будет осуществляться в рамках конституционного поля.
В свою очередь уже существующие в РФ крупные политические партии, как полагает Данюк, настолько бюрократизировались и стали кабинетными, что вообще не знают, что такое работа с улицей, с людьми в регионах. При этом сам Захар Прилепин очень осторожно относится к политической платформе. Как отметил Данюк, его движение объединяет на патриотической платформе разные политические силы как правого, так и левого толка.
В своих оценках Данюк не одинок. Позитивно смотрят на политическое будущее Прилепина и люди, далекие от политики. В их числе рок-музыкант, один из основателей рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.
Первыми заместителями председателя партии «За правду» стали Александр Бабаков и Александр Казаков, по мнению которого, в современной российской политической системе очень много симулякров.
С похожим тезисом выступил и сам Прилепин, обращаясь к своим сторонникам перед началом съезда. Как констатировал писатель, российская власть долгое время плодила селигерскую поросль, оказавшуюся неспособной к реальной политической деятельности, а партия «За правду» не намерена делать ставку на конформистов.
В то же время Прилепин предусмотрительно уточнил, что его партия — отнюдь не враг государства, но напротив — его реальная основа.
Что ещё нужно России, по мнению Прилепина, так это леветь в экономике и праветь во внешней политике, что, как полагает писатель, и есть «русский баланс». При этом глава партии отметил, что в настоящее время в РФ следует перезагрузить понятие «оппозиция».
Что касается отношений с Западом, то здесь свой курс Прилепин обозначил достаточно прямолинейно. По его мнению, российская элита должна находиться под контролем, а сближаться с Западом ей стоит лишь с одной целью: «взять у Запада всё, что можно взять, а заплатить втрое меньше». Это, по словам Прилепина, и есть национальная политика.
При этом полагаться только на элиты в вопросах сохранения целостности России, по мнению Прилепина, не стоит. Свою роль должно сыграть и народное ополчение, в прошлом неоднократно спасавшее Россию во времена тяжёлых испытаний и невзгод.
Чуть позже, общаясь с журналистами, Прилепин высказал надежду, что та часть населения России, которая в настоящее время игнорирует выборную систему, отреагирует на появление партии «За правду».
Немаловажный и очень любопытный факт состоит, однако, в том, что Прилепин, несмотря на амбициозные политические планы его партии, признался, что не собирается становиться депутатом Госдумы. При этом, как оказалось, другой сторонник писателя, актёр Стивен Сигал, не против попробовать себя на этом политическом поприще.
В заключении отметим тот факт, что партия «За правду» была создана на базе одноименного общественного движения, руководители которого в первую очередь ориентировались на патриотически настроенную часть населения РФ. Комментируя ИА REGNUM будущее этой политической силы, политолог Павел Данилин в своё время отметил, что у идей Захара Прилепина и Александра Казакова значительная группа сторонников, а на политическом поле после ухода оттуда партии «Родина» наблюдается очевидная нехватка соответствующей политической силы. Таким образом, создание новой партии Захаром Прилепиным и его сторонниками — вполне логичный шаг, и вопрос сейчас состоит «в политическом позиционировании, вопрос в эффективности кампании, вопрос в поиске сторонников и в том, чтобы [движение] не превратилось в «секту для своих».