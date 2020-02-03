Анкара, 3 февраля 2020, 18:10 — REGNUM Россия не контролирует действие властей Сирии в лице президента этой страны Башара Асада, написал 3 февраля официальный представитель администрации турецкого президента Фахреттин Алтун в Twitter.
Комментируя обострение между сирийскими и турецкими военными, которое произошло в провинции Идлиб, представитель Анкары заявил, что военные Турции находятся в Сирии с миссией «в соответствии с договорённостями с Россией».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 февраля в Идлибе турецких военных обстреляли: погибли шестеро, и ранения получили девять человек. Турция обвиняет в атаке военных Сирийской арабской армии.
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