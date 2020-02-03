Анкара, , 18:10 — REGNUM Россия не контролирует действие властей Сирии в лице президента этой страны Башара Асада, написал 3 февраля официальный представитель администрации турецкого президента Фахреттин Алтун в Twitter.

Комментируя обострение между сирийскими и турецкими военными, которое произошло в провинции Идлиб, представитель Анкары заявил, что военные Турции находятся в Сирии с миссией «в соответствии с договорённостями с Россией».

Алтун «Если Россия не может контролировать Асада, чтобы он не обстреливал нас, мы без колебаний примем меры против любой угрозы, как мы и сделали сегодня в Идлибе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 февраля в Идлибе турецких военных обстреляли: погибли шестеро, и ранения получили девять человек. Турция обвиняет в атаке военных Сирийской арабской армии.

Читайте ранее в этом сюжете: Эрдоган призвал РФ не вмешиваться в конфликт Анкары и Дамаска