Исламабад, , 18:07 — REGNUM Власти Пакистана объявили о возобновлении авиасообщения с Китаем, ранее прекращенного из-за эпидемии уханьского коронавируса, 3 февраля сообщает агентство Reuters.

Решение было принято через два дня после переговоров китайского министра иностранных дел Ван И с главой МИД Пакистана Шахом Мехмудом Куреши.

К настоящему моменту из Пакистана сообщалось о семи вероятных случаях заражения коронавирусом 2019-nCoV, однако ни один из них не был подтвержден.

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