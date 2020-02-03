Ашхабад, , 18:02 — REGNUM Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркмении совместно с «Туркменскими авиалиниями» прорабатывают вопрос о приобретении медицинских вертолетов в России. Об этом стало известно в ходе заседания правительства, передает пресс-служба главы государства.

Руководство минздрава отмечает, что планирует закупить винтокрылые машины на Казанском вертолетном заводе, чтобы затем использовать их для оказания населению скорой врачебной помощи не только в туркменской столице, но и в регионах страны.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов одобрил такой выбор, отметив при этом, что в Туркмении уже используются произведенные в Татарии вертолеты, а потому необходимо и впредь укреплять сотрудничество с Казанским вертолетным заводом.