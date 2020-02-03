Москва, 3 февраля 2020, 18:00 — REGNUM Заявления официальной Варшавы не меняют статуса России как страны — победительницы во Второй мировой войне. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя высказывания глава МИД Польши Яцека Чапутовича.
«Польша ничего не выиграла: только в головах варшавских политиков есть этот миф», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.
Пушков подчеркнул, что с точки зрения международного права Россия является страной — победительницей во Второй мировой войне.
«Польша здесь ничего не изменила. А жёсткая риторика и требование «компенсаций» не могут быть основой для нормализации отношений», — заключил сенатор.
Напомним, ранее Яцек Чапутович заявил в интервью, что Польша якобы вышла победителем из спора с Россией об оценках событий Второй мировой войны. Теперь, по его словам, Варшаве и Москве следует успокоить эмоции и нормализовать отношения.
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