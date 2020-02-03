Ашхабад, , 17:58 — REGNUM Лебапская область Туркмении объявлена карантинной зоной из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, передает «Turkmen.news» со ссылкой на источники в областной больнице и местной воинской части.

По их данным, 30 января в Туркменабаде приземлился прибывший из Китая самолет, хотя обычно международные рейсы прибывают в туркменскую столицу. На борту авиалайнера находились туркменские студенты и работники Китайской национальной нефтегазовой корпорации, у некоторых из которых наблюдались симптомы простуды и гриппа.

Отмечается, что руководство местных государственных учреждений проводит срочные собрания с коллективами, в ходе которых людям настоятельно рекомендуют сделать прививку от гриппа, носить медицинские маски, соблюдать правила гигиены и предпринимать другие меры по предотвращению заражения инфекционными заболеваниями.