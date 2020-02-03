Берлин, , 17:52 — REGNUM Операции, которые предпринимаются для спасения мигрантов в Средиземном море, играют только на руку контрабандистам и не помогают спасать людей, сообщил 3 февраля журналистам австрийский канцлер Себастьян Курц.

На встрече с германским коллегой Ангелой Меркель в Берлине он заявил, что Австрия вполне ощущает на себе миграционный кризис, также поток мигрантов идёт в Германию и в Швецию.

Курц «За эти годы мы стали свидетелями, что операции по спасению в Средиземном море не принесли желаемого результата».

Он пояснил, что люди всё равно погибают, даже в большем количестве, поскольку мигранты едут и едут. Зато «контрабандисты стали зарабатывать больше». Это всё нужно остановить.

Курц «Это можно организовать только путём препятствия отправке судов, разрушения бизнеса контрабандистов, отказа от их поддержки».

Напомним, потоки мигрантов в ЕС вызваны катастрофическим гуманитарным положением, в котором находятся страны Северной и Восточной Африки и ряд территорий Ближнего Востока. Из Африки беженцы пытаются добраться до ЕС, переплывая море на лодках.

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