Варшава, , 17:52 — REGNUM

Попытки Запада использовать ложь о Второй мировой войне с целью ослабить позиции России и изменить наше мировоззрение будут продолжаться, в этих попытках польские власти будут играть одну из ведущих ролей, и относиться к ним следует как к самому коварному противнику, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 3 февраля, комментируя высказывания главы польского МИД.

Ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Польша, по его мнению, «определённо выиграла» исторический спор с Россией (о событиях Второй мировой войны), и что теперь Россия должна «успокоиться», а обе страны — нормализовать отношения.

«В высказывании польского министра иностранных дел соединилось многое: и наиболее характерные черты польской шляхты, которой важнее «выиграть спор» (вернее, сделать вид, что спор выигран), нежели разобраться в сути вопроса, и свойственное полякам непонимание России при одновременном желании показать другим свое особенное знание восточного соседа, и извечное коварство в стремлении нанести нашей стране вред.

По первому пункту добавлю лишь, что бравада Яцека Чапутовича безосновательна, никто в спор с поляками и не вступал и навязывать никому ничего не собирался. Высказанные президентом России оценки роли Польши во Второй мировой войне призваны были лишь показать, что наша страна идёт по пути углубления своего знания и понимания предвоенного и военного времени. Если кто-то в России и хочет оставаться на поводу у западных политизированных штампов на историческую тематику, это их дело, но сегодня они погоды в историческом дискурсе уже не делают — наоборот, скатываются в нём всё более на обочину.

Очищенное от западных метастазов историческое знание предопределит и дальнейший подход к тем проблемам связанной с Польшей российской исторической повестки дня, в которых ранее политические трактовки восторжествовали над историческими фактами.

Польский министр говорит и о том, что «пришло время нормализовать отношения между нашими странами». Как он себе это представляет после того, что было сделано польскими вандалами с мемориалами воинам Красной Армии, освобождавшим Польшу в 1944 — 1945 годах? О том, что «мы, в конце концов, соседи», польскому правительству надо было думать раньше!