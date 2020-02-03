Москва, 3 февраля 2020, 17:51 — REGNUM Депутатам Госдумы будут введены ограничения на командировки. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM 3 февраля.
«Будут введены ограничения», — заявил Володин.
Он уточнил, что это — ответственность депутатов перед избирателями.
«Исходя из интересов граждан нашей страны… Думаю, наши избиратели однозначно поддержат», — отметил он.
Тема распространения коронавируса находится в поле зрения депутатов Госдумы, отметил он.
Новый вирус начал свое шествие из Китая.
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