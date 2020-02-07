Пекин, , 04:05 — REGNUM Разразившаяся в Китае вспышка заболевания, вызванного коронавирусом 2019-nCoV, по мнению ряда экспертов, вполне может оказаться рукотворной. О том, какие факты указывают на возможность специального изготовления и распространения этого вируса, рассказывает автор ИА REGNUM Владимир Васильев.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Пока не доказано обратное, версия об этноориентированном биогенном оружии имеет право на существование. Вспышка 2019-nCoV произошла в крайне удобных обстоятельствах, месте и времени, так, как будто кто-то намеренно пытался добиться максимального заражения. Кроме того, и сами характеристики этого вируса, известные на данный момент, оставляют поле для предположений о его искусственной природе. Что касается места и времени, то в преддверии китайского нового года, когда в этой стране происходят большие перемещения населения и увеличивается поток туристов, применить биологическое оружие означало бы сразу повысить его зону поражения и психологический эффект.

Что касается города Ухань, с которого началось распространение вируса, то присутствие на его территории лаборатории Академии наук Китая, где могут ставиться опыты с высокопатогенными культурами, то выбор этого места (если выбор места атаки действительно делался) понятен: это серьезный маскирующий фактор. По принципу «сами китайские ученые и виноваты».

Немаловажным фактором может быть и обострение торгового конфликта между США и Китаем, хотя перемирие на данный момент подписано, всем участникам и наблюдателям понятно, что оно временное и недолгое. Не является ли «вирусный удар» способом сделать Китай более покладистым в переговорах?

Читайте подробности в статье Владимира Васильева «Версия: в Китае США тестируют боевой вирус».