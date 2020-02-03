Приштина, , 18:01 — REGNUM В настоящее время в парламенте Косово продолжается сеанс, посвященный рассмотрению правительственного кабинета, сформированного коалицией «Движения за самоопределение» Альбина Курти и «Демократической Лиги Косово» Исы Мустафы.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, бывший министр иностранных дел и глава «Альянса за новое Косово» Бехджет Пацолли заявил, что хотя его партия будет находиться в оппозиции к новой правящей коалиции, он и его сторонники отдадут свои голоса в поддержку нового премьер-министра Альбина Курти и в дальнейшем будут придерживаться конструктивного подхода при рассмотрении любых инициатив нового правительства.

Напомним, лидеры Демократической партии Косово Кадри Весели, бывший премьер-министр Косово и глава партии «Альянс за будущее Косово» Рамуш Харадинай высказались против новой коалиции.

Для утверждения новому правительственному кабинету необходимо получить поддержку хотя бы 61 депутата из 120.

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