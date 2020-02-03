Москва, , 17:35 — REGNUM Госдума на неделю продлила срок принятия инициатив по изменению президентского законопроекта о поправках к Конституции ко второму чтению. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM 3 февраля.

«На начало заседания Совета Думы поступило 65 дополнительных поправок, считаем, что правильно их всесторонне изучить, с экспертами обсудить и только после этого принимать решение», — заявил Володин.

Ранее депутаты установили график, согласно которому все поправки ко второму чтению законопроекта должны были поступить в профильный комитет Госдумы до 7 февраля. Рассмотреть инициативу во втором чтении депутаты планировали 11 февраля.

«Мы определились до 14 февраля (продлить) срок подачи поправок — он продлевается таким образом на неделю», — отметил Володин.

При этом, по его словам, говорить о дате рассмотрения законопроекта во втором чтении на пленарном заседании Госдумы пока преждевременно.

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