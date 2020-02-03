Москва, , 17:34 — REGNUM Президент Чехии Милош Земан приедет в Москву для участия в мероприятиях, посвящённых 75-летию со Дня Победы. Об этом агентству ТАСС заявил посол Чехии в России Витезслав Пивонька.

По словам чешского посла, Земан «приедет с делегацией».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что приглашения для участия в мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве уже давно разосланы ряду мировых лидеров, однако точный список участников всё ещё уточняется.