Варшава, , 17:33 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Польшу назвал свою страну «проевропейской». Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

Макрон отметил, что он иногда слышит, как Францию называют «пророссийской» страной. Он решительно этому возразил.

«Франция не стала пророссийской, как я иногда слышу. Франция — не пророссийская, не антироссийская, она проевропейская», — сказал Макрон.

При этом он подчеркнул, что Россия является частью Европы — для этого достаточно взглянуть на карту.

«Когда я смотрю на карту… четко видно, что Россия— это Европа, даже если она не входит в ЕС, она по соседству с нами» — отметил Макрон.

С Россией нужно вести «требовательный диалог», а не позволять накапливаться замороженным конфликтам, уверен президент Франции.

«Интересы безопасности и стабильности Европы, европейских партнеров — абсолютные приоритеты для Франции», — заключил Макрон.