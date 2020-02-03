Москва, , 17:21 — REGNUM Вместо военных действий проамериканской коалиции на Ближнем Востоке нужны другие, но сотрудничать с ней Ирак намерен и впредь, сообщил 3 февраля заместитель иракского министра иностранных дел Абдулкарим Хашим.

Он заявил, что группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке не осталось и что поэтому «военные действия закончены».

Хашим «Поэтому сейчас нам необходимо разработать новый механизм сотрудничества с силами коалиции и силами соседних стран, которые помогали Ираку в борьбе против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Своё заявление иракский дипломат сделал на встрече в Москве с главой по международным делам Совфеда Константином Косачёвым.

Напомни, военные Ирака продолжают сотрудничать с США, несмотря на обострение, которое возникло на Ближнем Востоке между Вашингтоном и Тегераном и в которое оказался втянут и Багдад.

Политика Ирака находится под влиянием США с тех пор, как в Багдаде при участии Штатов была свергнута власть в лице президента Саддама Хусейна — за то, что он якобы был диктатором и якобы применил химическое оружие.

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