Скопье, , 18:54 — REGNUM 3 февраля посол Франции в Северной Македонии Кристиан Тимоньер в интервью для македонского периодического издания «Вечер» заявил, что Европейский союз не может играть роль «спасителя» для Северной Македонии.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, представитель Франции подчеркнул, что в Париже не сомневаются в европейском будущем Северной Македонии, однако для того, чтобы вступление этой страны в ЕС стало возможным, необходимо скорейшее внедрение новой методологии ведения переговоров о вступлении в ЕС и завершение институциональной реформы Союза.

«Хочу напомнить, что существует несколько бюджетных вопросов, поскольку на данный момент мы ведем переговоры о новом бюджете ЕС на будущие годы, что непросто, поскольку, как вы знаете, после выхода Великобритании образуется дефицит в 12 миллиардов евро (примерно 850 миллиардов рублей) на 2021 год, что по размерам сопоставимо с ВВП Македонии, в то время как мы намерены ещё и реализовать новые амбициозные программы в рамках внедрения новой методологии», — заявил французский посол.

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