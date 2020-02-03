Москва, , 17:03 — REGNUM Фракция «Справедливой России» в Госдуме приняла решение утвердить в качестве главы комитета по делам национальностей депутата Валерия Газзаева («Справедливая Россия»). Об этом журналистам заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, передаёт корреспондент ИА REGNUM 3 февраля.

«Мы приняли решение — Газзаев», — заявил Миронов.

Соответствующее постановление депутаты обсудят на пленарном заседании Госдумы.

Речь идёт о том, чтобы определить, кто займёт место депутата Олега Николаева («Справедливая Россия»). Ранее именно он возглавлял комитет, но затем был назначен врио губернатора Чувашии вместо отставленного Михаил Игнатьева.

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