Париж, , 18:02 — REGNUM 3 февраля советник президента Франции Эммануэля Макрона по иностранным делам Клеман Бон заявил, что Париж может разблокировать расширение ЕС на Западные Балканы после Брексита ради стабилизации региона.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Бон подчеркнул, что это может произойти немедленно после утверждения ЕС нового плана расширения.

«После того, как Великобритания покинула ЕС, Франция намерена уделить большее внимание востоку. После Брексита как никогда важно преодолеть разногласия в рамках ЕС и сосредоточиться на том, что нас связывает», — заявил политик в интервью для Frankfurter Allgemeine Zeitung.

При этом Бон подчеркнул, что Франция против того, чтобы рассматривать вопрос о начале переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании отдельно, поскольку это противоречит цели укрепления стабильности в регионе.

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